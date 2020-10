Ragusa Ibla: in vigore i nuovi pass per la sosta

Attualità

Ragusa - Il Comando della Polizia Municipale rende noto che da lunedì 12 ottobre per la sosta a Ragusa Ibla sarà necessario essere in possesso dei nuovi pass che dovranno essere esposti in maniera visibile nel veicolo autorizzato.