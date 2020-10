Attualità

Ministero della Salute, 198 nuovi positivi in Sicilia: 72 Palermo e 8 Ragusa

Ragusa - Otto nuovi positivi in provincia di Ragusa. Fanno parte dei nuovi 198 positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ quanto si legge nell’ultimo Bollettino del Ministero della Salute. Salgono così a 3.448 gli attuali positivi e passano a 368 i ricoverati in ospedale. Di questi 28 si trovano in terapia intensiva, 3.052 sono i pazienti in regime di isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, solo 6754. Si registra un morto positivo al covid che porta il totale a 322. I guariti nelle ultime ore sono 107.A Palermo il numero più alto di contagiati con 72 nuovi casi seguita dai 51 di Catania, dai 28 casi di Trapani. 15 i nuovi positivi a Caltanissetta, 12 ad Agrigento (2 dei quali sono migranti), 8 a Ragusa, 7 a Siracusa, 5 a Messina.