Francesco Romano di Vittoria al 103esimo Giro d'Italia

Vittoria - C’è anche il vittoriese Francesco Romano di 23 anni al 103esimo Giro d'Italia partito sabato scorso da Monreale (provincia di Palermo). Romano è un ciclista professionista tesserato con la Bardiani, società ciclistica di Reggio Emilia. Romano già nella nazionale Italiana under 23, ha corso il Tour de l' Avenir e la Liegi- Bastogne- Liegi. Nel 2017 è stato insignito del premio Padua. Per lui si tratta del gran debutto al Giro d'Italia. “Esprimiamo compiacimento nell'apprendere che un vittoriese è tra i protagonisti del Giro d'Italia 2020. Vittoria ha annoverato importanti campioni di livello nazionale in varie discipline e continua ancora oggi a proiettare i suoi campioni ai più alti livelli dando lustro alla città intera.Auguriamo al campione vittoriese le migliori fortune e prestigiosi successi ” – ha commentato la Commissione straordinaria.