BonuSicilia, SiciliaPei down: Tim click day rinviato

Palermo - Si comunica che il Click Day previsto per il BonuSicilia a partire dalle ore 09:00 del 05/10/2020 a causa di un problematica tecnica imputabile a TIM Spa è da intendersi rinviato alle ore 09:00 di Giovedì 08/10/2020.E’ quanto si legge sul sito di SiciliaPei. Il sito a causa dei tantissimi accessi è down. La domanda per ricevere il BonuSicilia, già oggetto di critiche da parte di associazioni e politica per i requisiti richiesti che escludevano molte imprese, è stata rinviata a giovedì prossimo. La Regione Siciliana ha stanziato un fondo da 125 milioni di euro che sarà distribuito come contributo a fondo perduto alle microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere.L’agevolazione, fino a un massimo di 35 mila euro, è concessa attraverso un bando, con procedura semplificata, su piattaforma informatica dedicata.Con BonuSicilia la Regione intende fornire liquidità alle aziende più piccole, per compensare la riduzione di fatturato sofferta durante il lockdown, come previsto dalla Legge di stabilità regionale 2020-2022. Le risorse finanziarie (europee, nazionali e regionali) provengono da una specifica riprogrammazione del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il BonuSicilia prevede: una tantum di 5 mila euro alle imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;una tantum di 6 mila euro alle aziende che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale forfettario o dei minimi nell’anno di imposta 2018; 5 mila euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi (calcolato in base al fatturato/volume d’affari del 2018) alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale ordinario o semplificato nell’anno di imposta 2018 (fino a un massimo complessivo di 35 mila euro).