BonuSicilia, oggi è il click day: come fare la domanda passo per passo su SiciliaPei

Palermo - Il tanto atteso click day per ottenere il BonuSicilia da 5 mila euro è arrivato. Oggi 5 ottobre 2020 si potrà presentare tramite la piattaforma di SiciliaPei la domanda per avere il contributo a fondo perduto che sarà erogato salla Regione Siciliana per le imprese messe in ginocchio dal lockdown a seguito dell’emergenza coronavirus. Si comincia alle ore 9. Ecco la guida passo per passo per presentare l’istanza online. Assicurarsi l’accesso alla pagina che esporrà il pannello di autenticazione SPID a partire dalle ore 09:00 di giorno 05/10/2020. Per raggiungere la sezione di interesse cliccare sulla voce di menu “Login”.Dalla data di apertura della Fase di invio, prevista il 05/10/2020 dalle ore 09.00, una volta effettuato l’accesso a mezzo SPID, l’utente sarà reindirizzato senza compiere nessuna azione nella sezione “Invio Istanza” che consente di presentare la domanda/le domande di interesse. Nella sezione “Invio Istanza”, è riportato l’elenco delle domande predisposte e completate nella precedente Fase di Preparazione. Per inviare la singola istanza è necessario cliccare semplicemente sul tasto “Invia Istanza”. Per inviare più istanze bisognerà ripetere l’operazione già descritta cliccando semplicemente su tutti i tasti “Invia Istanza”. A valle del click sul tasto “Invia Istanza”, l’utente visualizzerà un passaggio di stato del pulsante “Invia Istanza”.Questo da blu scuro si trasformerà in una etichetta di colore verde contenente il testo “Domanda Inviata”. Gestione degli stati e download ricevute di avvenuta presentazione istanza/e Una volta completata la fase di invio sarà possibile sfruttare la sezione “Gestione Istanze” per poter visualizzare la data di invio, lo stato e disporre del comando per scaricare la ricevuta di Avvenuta Prenotazione. Una volta in presenza di effettiva protocollazione l’utente potrà visualizzare lo stato “Presentata e Protocollata” e scaricare se interessato la ricevuta di protocollo. Infine comparirà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per avere il BonuSicilia.