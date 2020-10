Bollettino Ministero della Salute: 128 nuovi positivi in Sicilia: 63 Palermo e 15 Ragusa

Sicilia

Palermo - Quindici nuovi positivi in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Fanno parte dei 128 nuovi casi Covid in Sicilia secondo il Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 5 ottobre. Ad oggi in totale i positivi sono 3.358 mentre i ricoverati in ospedale sono 361. Di questi 28 si trovano in terapia intensiva, 2.969 sono i pazienti in regime di isolamento domiciliare. Anche oggi si registrano nuove vittime, in questo caso sono due, che portano il totale a 321. Le vittime sono una donna di 65 anni e un uomo di 71 anni entrambi morti a Palermo. I guariti nelle ultime ore sono 15.Ma vediamo secondo il Bollettino del Ministero della Salute di oggi, 5 ottobre, dove sono i nuovi positivi nel dettaglio provincia per provincia: 63 a Palermo, 31 a Catania, 15 a Ragusa, 10 a Messina, 5 a Caltanissetta, 3 a Trapani e 1 a Siracusa.