Salute e Sicurezza sul lavoro, Gold Award RoSPA a Webuild per programma Valyou

MILANO - Riconoscimento internazionale per Webuild in tema di salute e sicurezza sul lavoro: il gruppo si attesta tra le best practices del settore nel 2019 e si aggiudica il Gold Award nell’edizione Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) Awards 2020 con il programma di corporate culture ’’Valyou - Our Health and Safety Way’’. In un settore complesso come quello delle grandi infrastrutture la sicurezza rappresenta per Webuild la parola d’ordine, in sede come in cantiere e, grazie al progetto Valyou, il gruppo è riuscito a raggiungere risultati significativi che mostrano performance di sicurezza in netto miglioramento e indici di frequenza infortunistici in costante diminuzione.Il riconoscimento è stato assegnato al gruppo dalla RoSPA, un’istituzione britannica che ogni anno premia le organizzazioni di tutto il mondo che si sono distinte per il loro impegno nella prevenzione degli incidenti e nella tutela della salute sul posto di lavoro. Un impegno, quello di Webuild in tema di Health and Safety, che si concretizza in una serie di iniziative ad ampio spettro tra cui Valyou, programma sviluppato nel 2017 e avviato ad inizio 2018 e basato su iniziative congiunte di leadership, formazione e comunicazione interna, con un piano pluriennale per coinvolgere progressivamente tutte le persone del Gruppo, che diventano ’’Safety Builders’’.L’impegno di Webuild in tema di salute e sicurezza continua nel tempo con sempre maggiore convinzione, come è stato evidenziato negli scorsi mesi in parallelo al diffondersi del Covid-19. Il gruppo ha attivato una task force che definisce e aggiorna costantemente le misure da intraprendere e monitora la situazione a livello globale, anticipando le criticità.