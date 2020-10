Beatrice Lorenzin positiva al Covid 19, su Twitter: Ã¨ una brutta bestia

Italia

Roma - Beatrice Lorenzin è positiva al Covid. Lo ha annunciato la stessa deputata Pd, ex ministro della Salute, in un video postato su twitter. "Ciao a tutti, purtroppo sono risultata positiva al Covid, ho un po' di febbre e mal di gola ma le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla. Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò", ha spiegato Lorenzin. "Questo virus è proprio una bestiaccia se io, che sono particolarmente attenta, sono rimasta contagiata -ha aggiunto-. Essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo.Un abbraccio va alle persone che in questo momento si trovano nella mia condizione. Io ho figli e marito negativi. Ma c'è il problema di come organizzare la famiglia, l'isolamento, la quarantena...non è facile per nessuno, prestiamo tutti particolare attenzione e un abbraccio a tutti".