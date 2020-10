Economia

Differenziata, si consegnano i kit per le utenze domestiche: ecco quando Differenziata, si consegnano i kit per le utenze domestiche: ecco quando

Scicli - Inizia domani, 5 ottobre, la terza fase della raccolta differenziata a Scicli. Saranno consegnati i kit per le utenze domestiche nelle borgate, e si inizierà col kit del mastello verde per la raccolta del vetro. Al kit sarà apposto un Tag Rfid adesivo per l’associazione dell’utenza all’anagrafica comunale. Inizierà una fase sperimentale per abbinare, nel database dell’ufficio tributi, tale identità all’utenza Tari comunale al fine di implementare l’anagrafica. In futuro la tassa sui rifiuti sarà infatti divisa in una quota parte fissa e in una variabile, che si abbasserà in ragione della maggiore differenziata praticata dagli utenti.Gli altri mastelli per la differenziata saranno consegnati nelle prossime settimane.