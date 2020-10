Covid in provincia di Ragusa, 132 in isolamento domiciliare e 7 ricoverati: 15 nuovi positivi

Attualità

Ragusa - 132 positivi al Covid 19 in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa e 7 persone ricoverate, in particolare 5 nel reparto di Malattia Infettive e uno in terapia Intensiva all’Ompa di Ragusa e un altro positivo all’ospedale Umberto I di Siracusa. Dimessi invece i due pazienti che erano ricoverati nel reaprto di Malattie Infettive all’ospedale San Marco di Catania. Ma vediamo secondo i dati dell’Asp dove si trovano i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa.I positivi al coronavirus sono: 42 a Vittoria, 41 a Ragusa, 16 a Modica, 7 a Pozzallo, 6 a Scicli, 6 a Santa Croce Camerina, 4 a Ispica, 2 a Giarratana, 1 a Monterosso Almo e 1 ad Acate. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute di oggi, 5 ottobre, sono 15 i nuovi positivi in Provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore.