Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale: proroga iscrizioni a Modica

Modica - Sono aperte le procedure di immatricolazione e iscrizione per l’anno accademico 2020/2021 al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università di Messina – sede decentrata di Modica. Il termine indicato dall’Università è stato prorogato fino al 30 Ottobre. Per l’accesso non sono previsti test di ammissione ma solo test di valutazione in ingresso non selettivi. La Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”, apprezzata per la sua competenza e consolidata esperienza nel settore degli studi sociali, gestisce l’attività di tirocinio obbligatorio prevista dal Piano di studi già emanato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, mentre la frequenza delle lezioni è consigliata ma facoltativa.Quest’anno, il Senato Accademico ha previsto nelle “Linee programmatiche per la ripresa delle attività didattiche 2020-21” la possibilità straordinaria di frequentare le lezioni in modalità blended, scegliendo se farlo in presenza (a Messina) o a distanza (da casa propria o presso la Scuola) tramite Microsoft Teams. Un’opportunità nuova questa, comoda ed economica, che nel primo semestre dell’anno accademico consentirà agli studenti di frequentare senza doversi trasferire a Messina, svolgendo allo stesso tempo anche il tirocinio obbligatorio in enti pubblici o privati (a scelta) presenti nell’area di residenza, con la guida e il supporto di docenti-tutor specializzati.La conferma di questa modalità nel secondo semestre è legata all’evoluzione dell’epidemia, fermo restando che il carattere facoltativo della frequenza risulta utile anche per chi lavora o per le famiglie che intendono limitare i costi. Questo percorso universitario permette di sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione subito dopo la laurea, con l’iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali, liberamente avvalendosi del corso di preparazione “ad hoc” offerto dalla Scuola e raggiungendo così, velocemente, la qualifica di assistente sociale e la connessa maggiore possibilità, anche per le donne, di inserirsi nel mondo del lavoro. La Scuola offre altresì agli assistenti sociali (ma anche a psicologi, sociologi, educatori e operatori sociali in generale) corsi di specializzazione e di aggiornamento utili al perfezionamento teorico e professionale a tutti i livelli.La Scuola F. Stagno D’Alcontres, fondata dai Padri Gesuiti per volontà di cittadini modicani, è dotata di certificazione di qualità e riconosciuta quale presidio eticamente affidabile, capace di collegare la formazione accademica e professionale alla ricerca scientifica in campo sociale e la promozione culturale all’azione di prossimità sul territorio. Lo fa privilegiando il collegamento con i bisogni delle comunità locali del sud-est siciliano, costituendo “patrimonio storico”, “capitale sociale” e “attività economica” che attrae risorse pubbliche regionali, nazionali ed europee.Rappresenta quindi un “valore aggiunto” in un periodo in cui i problemi sociali riguardanti minori, famiglie, anziani, disabili, migranti, povertà e dipendenze antiche e nuove, prostituzione e disagio mentale, etc. si aggravano e le organizzazioni preposte alla loro prevenzione e cura necessitano ancor più di risorse umane preparate e continuamente aggiornate, sia dal punto di vista tecnico e professionale che da quello manageriale. Per ulteriori informazioni, chi è interessato può contattare la Segreteria della Scuola ai numeri 0932/947851 – 0932/942066 o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@unimodica.it