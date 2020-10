Italia

Coronavirus, Sergio Mattarella: preoccupati per aumento contagi Coronavirus, Sergio Mattarella: preoccupati per aumento contagi

ROMA - Preoccupazione ’’per l’aumento del ritmo dei contagi della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare’’. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del ’’Concerto per Dante’’ in programma nel cortile d’onore del Quirinale.