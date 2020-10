Coronavirus, 182 nuovi positivi in Sicilia: 52 Palermo, 42 Catania e 8 Ragusa

Attualità

Ragusa - Altri 8 positivi al coronavirus in provincia di Ragusa nella ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal Bollettino del Ministero della Salute di ieri 3 ottobre. Gli 8 nuovi positivi in provincia di Ragusa fanno parte dei nuovi 182 positivi Covid 19. I dati degli ultimi giorni cominciano a preoccupare. “Mesi fa abbiamo adottato, come tutte le Regioni, la decisione di bloccare tutti i ricoveri, si è fatto solo cio' che era urgente: non possiamo avere più un lockdown sanitario, quindi abbiamo adottato il meccanismo in base al quale il numero dei posti letto per i pazienti Covid si adatta alle esigenze”. E’ quanto scrive in un post su facebook l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. “Ovviamente è un meccanismo territorializzato.Non posiamo dire a cittadini - scrive Razza su Facebook - che non hanno il Coronavirus di tornare a casa perché si deve bloccare l'intera struttura ospedaliera che magari rimane quasi vuota. La rete deve seguire l'andamento epidemiologico". Secondo l’ultimo rilevamento del ministero della Salute nelle ultime 24 ore è salito anche il numero delle vittime per Covid 19, altre tre sono le vittime. Si tratta di due donne di Trapani di 90 e 81 anni morte negli ospedali a Palermo e un uomo di Catania 87 anni. Ma vediamo nel dettaglio il numero dei positivi nelle varie provincie siciliane delle ultime 24 ore: 52 a Palermo, 42 a Catania, 11 a Messina, 28 a Trapani, 10 a Siracusa, 8 a Ragusa, 26 a Caltanissetta, 4 ad Agrigento e 1 ad Enna.