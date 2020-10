WhatsApp, in arrivo novitÃ  per foto e video in memoria

Tecnologie

WhatsApp, in arrivo novità per foto e video in memoria WhatsApp, in arrivo novità per foto e video in memoria

WhatsApp continua a sfornare novità Tra le ultime indiscrezioni l’App di messaggistica più diffusa al mondo annuncia un a funzione che consentirà di liberare velocemente la memoria occupata da foto e video. La novità dovrebbe arrivare dalla prossima versione 2.20.201.9 per dispositivi Android. La funzione in arrivo dovrebbe essere la Storage Usage, quella che permetterà di avere più spazio libero in merito ai contenuti di WhatsApp. La nuova funziona Storage Usage comparirà nella sezione denominata utilizzo archiviazione. Questo rappresenterà una grande opportunità per gli utenti, soprattutto per quelli che si lamentano di quanto WhatsApp sia ingombrante in merito allo scambio dei media.Grazie a questa nuova funzione gli utenti dell’App WhatsApp si potrà liebrare la memoria del telefono velocemente con una modalità quasi istantanea.