Piano voucher Mise su Gazzetta Ufficiale: bonus pc e internet da 500 euro

Roma - Il piano voucher del Mise per le famiglie è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2020. Ecco cosa dice parte dell’articolo 1 e dell’articolo 2. Articolo1: Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano voucher per famiglie meno abbienti ed affida la realizzazione delle relative attivita' ad Infratel Italia S.p.a. Il Piano voucher per famiglie meno abbienti e' un intervento di sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro.Art. 2 Risorse finanziarie: gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 agosto 2017, n.71, per un ammontare massimo di risorse pari a 204.000.000 euro (comprensivi di Iva). 2. Per la realizzazione delle attivita' previste dall'art. 1 e' riconosciuta ad Infratel Italia S.p.a., a titolo di rimborso dei costi diretti e indiretti per acquisti di beni e servizi, una somma fino al 2% della voce di spesa di cui al comma 1. Tali costi saranno oggetto di rendicontazione analitica annuale da parte di Infratel Italia S.p.a.