Cucina

Come cucinare il bollito di carne: ricetta facile e gustosa

Il bollito di carne è un piatto tipico autunnale ed invernale. E’ facile da preprare basta seguire la ricetta facile. La ricetta del bollito di carne può variare a seconda delle regioni, in ogni caso, lo scopo è che la carne sia morbida e saporita. I tagli più indicati per la preparazione del bollito sono: punta di petto, reale, polpa, scamone. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e come cucinare il bollito di carne. Ingredienti: 3 lt d’acqua, 1 kg. di carne scamone, punta di petto, reale, polpa, 1 cipolla, 2 coste di sedano, 2 carote, 3 chiodi di garofano, una foglia di alloro e un ciuffo di prezzemolo.Ora vediamo come cucinare il bollito di carne. Per prima cosa prendete una grande pentola e aggiungete 3 litri d’acqua per ogni kg di carne. Poi aggiungete all’acqua 1-2 coste di sedano, 2 carote, 1 cipolla alla quale avrete infilzato 2-3 chiodi di garofano e una foglia di alloro. Portate l’acqua a bollore e, soltanto allora, aggiungete i pezzi di carne. Salate e lasciate cucinare a fiamma bassa per almeno 2 ore.Quando il bollito di carne è pronto potete servire aggiungedo a piacere, peperoncino o pepe nero, olio e succo di limone.