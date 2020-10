Sicilia

Ministero della Salute, Covid: 140 nuovi positivi in Sicilia: 62 Palermo e 6 Ragusa Ministero della Salute, Covid: 140 nuovi positivi in Sicilia: 62 Palermo e 6 Ragusa

Ragusa - Sei nuovi positivi in provincia di Ragusa, in totale ad oggi 2 ottobre sono 124. I 6 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ragusa fanno parte dei nuovi 140 casi Covid in Sicilia. E’ quanto rivela il bollettino del Ministero della salute di oggi 2 ottobre. Il numero dei contagiati in Sicilia sale dunque quota tremila: oggi sono 3.048 e ieri erano 2936. In ospedale ci sono oggi 303 persone e 21 pazienti son o in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 2724 persone. Purtroppo ci sono stati altri due morti e il totale delle vittime da Covid in Sicilia sale a quota 314.Dall’inizio dell’epidemia in Sicilia si sono verificati 7414 casi, con 4052 guariti (nelle ultime 24 ore sono stati 26). Elevato il numerto di tamponi: 5552. Ecco i dati dei nuovi positivi al Covid 19 delle province siciliane: 62 a Palermo, 36 a Catania, 4 a Messina, 1 a Siracusa, 14 a Trapani, 1 a Enna, 6 a Ragusa, 6 ad Agrigento e 10 a Caltanissetta.