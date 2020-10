Cronaca

Incidente sulla Marina di Ragusa Santa Croce: camion betoniera si ribalta

Ragusa - Incidente stradale autonomo stamattina sulla Marina di Ragusa Santa Croce Camerina. Un camion betoniera per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco per rimuove il mezzo e i carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. (Foto Assenza)