Covid 19, 20 nuovi positivi al virus a Ragusa: 156 in Sicilia

Ragusa - Venti nuovi positivi Covid 19 in provincia di Ragusa. Fanno parte dei nuovi 156 in Sicilia annunciati dal Bollettino del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore. Sempre nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati effettuati 6.637 ed è stata registrata anche una vittima. I nuovi 156 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi quasi fino a quota 3.000: per l'esattezza sono 2.936, di cui 2.609 in isolamento domiciliare, 307 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 301) e 20 gravi ricoverati in Terapia intensiva. I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 7.274, le guarigioni sono 4.026, mentre i decessi salgono a 312 (+1). L'ultima vittima è un uomo di Palermo di 72 anni.Dalla Regione siciliana oggi non c'è stata alcuna comunicazione sull'eventuale presenza di migranti tra i nuovi positivi, per cui si deduce che i 153 nuovi casi si riferiscono tutti a siciliani. Al momento Palermo resta la città siciliana con più focolai attivi e quindi quella con il maggior incremento di casi: sono infatti ben 88 i contagi registrati nel capoluogo siciliano, 20 a Catania, 20 anche a Ragusa, poi 10 a Messina, 6 a Trapani, 5 a Siracusa, 5 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta e zero a Enna.