110 casi Covid 19 in provincia di Ragusa e un morto: ecco i positivi nei vari Comuni

Ragusa - 110 positivi in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa, 8 le persone ricoverate e un morto. Sono i dati dell’Asp di Ragusa aggiornati a ieri, 1° ottobre. La persona deceduta è un anziano di Vittoria che si trovava da diversi giorni ricoverato nel reparto di Terapia Inensiva all’Ompa di Ragusa. Al momento i ricoverati sono 5 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, 2 sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale San Marco di Catania e un paziente si trova nel areparto di Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa.I positivi in isolamento domiciliare nei vari Comuni della provincia sono in totale 110 ed in particolare: 42 a Ragusa, 27 a Vittoria, 11 a Modica, 7 a Santa Croce Camerina, 6 a Scicli, 5 a Pozzallo, 4 a Ispica, 4 a Comiso, 1 ad Acate, 1 a Chiaramonte Gulfi e 1 a Monterosso Almo.