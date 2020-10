Appuntamenti

Museo del Costume a Ragusa, doppia inaugurazione e visite gratuite: ecco quando Museo del Costume a Ragusa, doppia inaugurazione e visite gratuite: ecco quando

Ragusa - Per l’apertura del Museo del Costume di Ragusa programmata una doppia inaugurazione.Per il rispetto delle prescrizioni anticovid previste le cerimonie il 15 e 16 ottobre. Visite gratuite, su prenotazione telefonica, il 17 e 18 ottobre, dalle 9 alle 19. Per l’ormai prossima e già annunciata inaugurazione del Mudeco realizzato nei bassi del Castello di Donnafugata, considerate le attuali prescrizioni anticovid, l’Amministrazione comunale ha programmato due cerimonie. La prima giovedì, 15 ottobre, alle 18, riservata alle Istituzioni e alla stampa locale, la seconda venerdì 16 ottobre, sempre alle 18, riservata invece a esperti di settore, stampa specializzata e docenti scolastici.L’Amministrazione comunale ha inoltre deciso che sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 19, i cittadini interessati potranno visitare gratuitamente il nuovo Museo del Costume. Per il pieno rispetto delle prescrizioni anticovid, l’accesso, fino a esaurimento posti, avverrà solo su prenotazione telefonando al numero 0932676500. “Il Mudeco – dichiara l’assessore alla Cultura Clorinda Arezzo - oltre a essere un importante elemento di richiamo turistico sarà innanzitutto un patrimonio dei ragusani. Abbiamo quindi ritenuto che la sua apertura fosse una festa della città, con un intero weekend dedicato alle visite gratuite.”