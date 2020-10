Maratona di Ragusa: iscrizioni aperte

Appuntamenti

Ragusa - Si riparte. Appena iniziato l’autunno, l’Asd No al Doping si proietta già verso il nuovo anno con grande ottimismo e programma i suoi impegni, a cominciare dalla Maratona di Ragusa, prevista per il 24 gennaio 2021. La maratona del barocco siciliano diventa finalmente maggiorenne, sarà infatti la 18esima edizione di un evento che negli ultimi anni ha avuto una prepotente evoluzione richiamando molti appassionati dal Continente. Il programma della giornata sarà ricco come da tradizione: insieme alla maratona infatti si svolgerà anche la 18esima edizione della Straragusa sui 21,097 km aperta anche ai camminatori e non mancherà la Family Run, aperta a tutti sulla distanza di 3,2 km.Epicentro della corsa sarà Via Rossitto, da dove si partirà alle 8:00 per la 42,195 km e alle 9:00 per il walking, sempre sui 21,097 km, mentre la mezza agonistca scatterà alle 9:45 e la stracittadina inizierà alle 10:00 con il via da Piazza San Giovanni. Chiaramente tutte le prove si svolgeranno nella piena applicazione dei protocolli sanitari antiCovid, quindi con partenze per piccoli gruppi e obbligo di uso della mascherina prima e dopo la gara e divieto assoluto di assembramenti. Le iscrizioni si sono aperte già al 1° ottobre con quote molto popolari: 20 euro, un’offerta che però durerà solo per il primo mese, poi sono previsti aumenti. Per la mezza il prezzo è di 12 euro.Conviene quindi affrettarsi e magari preventivare anche una simpatica vacanza affiancata alla gara, per gustarsi una città che artisticamente è un capolavoro riconosciuto in tutto il mondo. L’associazione ragusana, in collaborazione con l’Uisp e le amministrazioni comunali, con l’occasione ha già fissato le date per le altre prove principali del 2021, quelle gare che l’emergenza pandemica ha reso impossibili in questa tribolata stagione: ecco quindi che la Baroque Race, alla sua decima edizione e confermata sull’apprezzato percorso Ragusa-Modica-Scicli di 24 km, si svolgerà il 4 luglio mentre la 13esima Maratona di Filippide di Chiaramonte Gulfi, unica gara al mondo che segue i dettami delle prove podistiche dell’antica Grecia quindi senza l’ausilio di cronometri e cardiofrequenzimetri, di riferimenti chilometrici, di ristori all’infuori dell’acqua, è fissata per il 1° agosto. Un programma ricco, confidando che nel corso dei mesi la situazione generale possa finalmente volgere al bello.