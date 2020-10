Sicilia

Amat assume 100 autisti a tempo determinato Amat assume 100 autisti a tempo determinato

Palermo - Il Consiglio di amministrazione dell'Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, ha dato avvio all'assunzione di cento autisti, a tempo determinato, facendo seguito alla delibera di giunta che aveva autorizzato la procedura. L'Amat dovrà individuare la società interinale che dovrà occuparsi del reclutamento dei lavoratori in tempi brevissimi. "Finalmente - ha affermato il sindaco Leoluca Orlando - l'Azienda sta dando seguito a un importante indirizzo dell'amministrazione". "Abbiamo avuto rassicurazione dall'Amat - dice l'assessore alla Mobilità Giusto Catania - circa un calendario stringente perché si arrivi entro metà novembre all'immissione in servizio di questo nuovo personale.Confidiamo nel fatto che i tempi siano ancora più brevi". "È per noi indispensabile - dice il presidente dell'Amat Michele Cimino - tenere conto, e ove possibile, rendere attuabile l'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che vieta gli assembramenti, anche se questa non è espressamente indirizzata al servizio di trasporto pubblico. Avere più mezzi per strada sarà in questo senso utilissimo, ma spero che anche i cittadini comprendano la necessità di collaborare in questa direzione".