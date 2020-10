Cava dei Modicani: proroga impianto compostaggio per altri 2 mesi

Economia

Ragusa - Ennesima ordinanza urgente e contingibile del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, che ha prorogato per altri due mesi e sino al 30 novembre 2020 l’impianto di compostaggio di contrada Cava dei Modicani di Ragusa.La precedente ordinanza emessa in piena estate e scaduta il 30 settembre ha permesso ai Comuni iblei di fronteggiare l’emergenza rifiuti soprattutto per quanto riguarda la sezione dell’umido. L’ordinanza di oggi prevede tra l’altro, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni della provincia di Ragusa serviti dall’impianto di compostaggio di “Cava dei Modicani”, la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto per altri 60 giorni ed in ogni caso non oltre il 29 novembre 2020, giorni ritenuti congrui alla emissione del provvedimento finale in via ordinaria ed in ogni caso nel rispetto del valore giornaliero massimo di rifiuti in ingresso pari a 75 Ton/die e per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’iter per il rilascio della relativa autorizzazione in via ordinaria.L’ordinanza ha una serie di prescrizioni in base al parere favorevole reso dall’Arpa Sicilia ma condizionato ad alcuni adempimenti. Nella fattispecie si prevede che venga esplicitata la stima del fabbisogno di trattamento di FORSU dei comuni che conferiscono all’impianto oggetto dell’Ordinanza e che le attività di triturazione della frazione ligno-cellulosica e le attività di vagliatura finale del compost non producano emissioni in atmosfera e che vengano dotate, qualora non presenti, di sistemi di abbattimento e/o contenimento delle stesse.