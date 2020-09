Covid, Ministero della salute: 170 nuovi positivi in Sicilia: 0 a Ragusa

Sicilia

Ragusa - Il Bollettino del Ministero della salute rivela che i nuovi positivi nella ultime 24 ore in Sicilia sono 170. I tamponi effettuati sono stati 6.645, su un totale di 483.845 da inizio emergenza. Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 2.866 (+79), e c'è stato un decesso che porta il numero delle vittime complessive 311. Dei 170 nuovi positivi - si legge sempre nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi - 29 sono militari della marina sbarcati a Siracusa dalla Nave Margottini. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 7.118.Le persone ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 301, di cui 19 in terapia intensiva, mentre sono 2.546 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.941. I dati nelle nove province dell'Isola: a Palermo 74 casi, Catania 17, Messina 7, Siracusa 33, Trapani 17, Enna 1, Ragusa 0, Agrigento 4, Caltanissetta 17.