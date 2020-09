Tariffe aree ridotte da Comiso per Roma e Milano

Politica

Ragusa - “I siciliani, e in questo caso gli abitanti della provincia di Ragusa, avranno la possibilità di viaggiare a tariffe molto più basse del consueto, scontando meno l’atavico isolamento con il resto d’Italia. È proprio questo il significato di “continuità territoriale”, cioè ricevere un sostegno tale da azzerare, o ridurre, la distanza delle periferie territoriali, come il nostro Sud-Est siciliano, dal centro Italia”. Così la deputata regionale 5 stelle Stefania Campo commenta il risultato dell’espletamento della gara per l’esercizio dei servizi aerei di linea che ha visto aggiudicarsi la gara dalla compagnia di bandiera italiana, ovvero l’Alitalia, che concorreva con Tayaranjet, offrendo il ribasso più alto.La Campo prosegue “le nostre battaglie hanno avuto l’esito sperato e la cosiddetta 'continuità territoriale', a dispetto dei soliti detrattori, è realtà. Dal primo novembre saranno garantiti due voli giornalieri sulla tratta Comiso - Roma Fiumicino e uno giornaliero sulla tratta Comiso - Milano Linate, a tariffe ridotte per i residenti in Sicilia”. La deputata pentastellata ricorda “questo risultato raggiunto è anche il frutto del nostro lavoro e delle nostre battaglie, alla Regione e non solo, affinché la continuità territoriale venisse istituita”, e aggiunge “ tale servizio è anche un importante e significativo passo in avanti per l’aeroporto di Comiso che ha bisogno di impulsi positivi come questo per diventare una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del territorio ibleo e dell’intero Sud Est siciliano.Non dimentichiamo, comunque che la nostra visione d’insieme, oltre al rafforzamento dell’aeroporto stesso, prevede anche la costruzione della nuova autostrada Ragusa-Catania, e anche per questa infrastruttura, come sappiamo tutti, l’iter autorizzativo è già concluso. Non resta che continuare a lavorare con costanza, e, soprattutto, senza prestare il fianco ai soliti detrattori della vecchia politica”. (da.di.)