Italia

M5S, due senatori positivi al Covid, tampone per i membri del gruppo

ROMA - ’’Due senatori del gruppo MoVimento 5 Stelle sono risultati positivi al Covid 19 e subito dopo aver appreso l’esito del tampone si sono messi in isolamento domiciliare. I senatori M5S che sono entrati in stretto contatto con i due colleghi in queste ore si stanno sottoponendo al tampone e tutto il gruppo parlamentare sta adottando le necessarie misure previste dai protocolli, così come abbiamo sempre fatto fin dall’inizio della pandemia da Coronavirus’’.Così in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Gianluca Perilli.