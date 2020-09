Bonus extra solo per 3 mesi, previsto da Inps: ecco a chi tocca

Italia

Roma - Il bonus extra Inps da 1.500 euro in 3 mesi è stato elaborato solo per alcuni lavoratori che hanno determinati requisiti. Si tratta di un bonus aggiuntivo da 500 euro al mese previsto dall’Inps. Ma a chi tocca il bonus extra da 500 euro al mese? A poterlo richiedere sono solo alcuni lavoratori ovvero: i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, partite IVA e professionisti con cassa che: abbiano subito una perdita significativa del fatturato come conseguenza dell’emergenza coronavirus; al 23 febbraio svolgevano la propria attività in alcuni comuni lombardi e veneti della ex zona rossa.Ovviamente, per il bonus devono essere soddisfatti entrambi i requisiti. Inoltre tra i requisiti per avere il bonus da 500 euro c’è quello dell’area geografica.Lo ha specificato l’Inps in una circolare di settembre 2020: “ai fini dell’accesso all’indennità aggiuntiva, devono svolgere la relativa attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, come di seguito elencati, o devono essere ivi residenti o domiciliati alla medesima data.“Oltre ai requisiti ricordati sopra, quindi, i beneficiari del bonus extra devono essere in possesso di un’ulteriore caratteristica.Si deve trattare, di soggetti residenti in una delle ex zone rosse d’Italia presenti in Lombardia e in Veneto. Nello specifico, i comuni coinvolti sono: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranovadei Passerini e Vo’ Euganeo (l’unico in Veneto).Ma come si può fare la domanda per il bonus da 1.500 euro al mese? La domanda va fatta per via telematica tramite i canali online dell’Inps. Come i bonus precedenti anche questo dovrebbe essere erogato direttamente sul conto corrente del beneficiario. Prima di procedere alla domanda anche se si è in possesso di tutti i requisiti sopraelencati sarà necessario verificare la compatibilità dell’incentivo con altre agevolazioni economiche alle quali si ha già accesso.In particolare, il bonus non è compatibile con la pensione opzione Ape sociale e con le pensioni dirette erogate dall’AGO o dalla Gestione separata INPS.