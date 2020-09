Siracusa, Wind Tre down a Pachino

Sicilia

Siracusa - "Sono numero le segnalazioni che stamane hanno raggiunto il nostro sportello provinciale e quelli locali e notevoli i disagi patiti dai cittadini-consumatori. Per questo abbiamo inviato alla direzione di Wind Tre spa una richiesta urgente di chiarimenti in merito ai disservizi sulla linea telefonica che stiamo registrando nell'area di Pachino dalle ore due del mattino". Lo rende noto il responsabile provinciale U.Di.Con Siracusa Salvatore Lorefice. "I nostri associati - prosegue Lorefice - riferiscono dell'impossibilità dell'utilizzo della rete mobile internet e di aver più volte chiesto notizie allo sportello utenti di Wind Tre, senza ricevere utili riscontri.La nostra operatrice Federica Izzo si sta facendo carico di tutte le segnalazioni, provando a entrare in contatto con l'azienda. Chiediamo al gestore di porre in essere tutti i necessari interventi per il ripristino del servizio, dando le relative adeguate informazioni all'utenza, nonché di prendere ragionevoli provvedimenti - conclude il dirigente dell'Unione per la Difesa dei consumatori - affinché l'eventuale guasto/disservizio non si ripeta".