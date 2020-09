Dieta d'autunno per dimagrire: ecco cosa mangiare ad ottobre: menÃ¹

Salute e benessere

Dimagrire in autunno non è difficile. Arriva ottobre ed arriva il momento di rimettersi a dieta dopo la pausa estiva. In realtà non c’è una stagione giusta per mettersi in dieta, la cosa fondamentale è però selezionare accuratamente quello che si mangia e associare attività fisica. Come? Gustandosi i prodotti tipici della stagioned in questo caso d’autunno e del mese di ottobre. Frutta e verdura ottobrina da servire in tavola che non faranno rimpiangere le prelibatezze mandate ‘in soffita’ dopo l’estate. Nella dieta d’autunno si possono consumare una grande varietà di alimenti: dalle arance al melograno, sino alle castagne, ecco i cibi da gustare in questa stagione per fare il pieno di benessere e tornare in forma.La zucca, tipico ortaggio dell'autunno, è povera di calorie e ricco di gusto, perfetta per tornare in forma grazie anche all'alto contenuto di vitamina A e Omega 3. L’uva è un alimento detox per eccellenza, consigliato in tutte le diete per via del suo alto contenuto di antiossidanti naturali e polifenoli. Questo frutto inoltre migliora la circolazione e stimola la diuresi. I funghi ci regalano tanta energia e gusto, ma non contengono grassi. Inoltre sono ricchi di acqua e sali minerali, si possono mangiare ad ogni pasto come contorno, aperitivo o per condire i primi piatti.Tra le verdure citiamo: barbabietole rosse, biete, broccoli, carote, catalogna, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, cetrioli, cicoria, fagioli borlotti rampicanti, finocchi, funghi, indivia riccia, lattuga, melanzane, mentuccia, patate, pomodori, porri, rape, scarola, scorzonera, sedano, semi di girasole, semi di sesamo, spinaci, tartufi, topinambur, zucchine. Per quanto concerne il pesce, invece, trova spazio: alla lunga, cefalo muggine, nasello, orata, pesce spada, sardina, sogliola, tonno, triglia. Tra la frutta: banane, cachi, castagne, fichi d’India, kiwi, limoni, melagrane, mele, mele cotogne, pere, uva.Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia ad ottobre per dimagrire nella dieta d’autunno. Colazione con un caffè o tè verde accompagnato da una tazza di latte parzialmente scremato e dei biscotti integrali. Spuntino: una mela con buccia. Pranzo: pasta integrale con i ceci e di secondo la indivia in insalata. Merenda: una mela o una pera. Cena: insalata di zucchine, finocchi e bresaola all’agro con un panino integrale. Durante la giornata bisogna bere almeno due litri di acqua naturale e tisane drenanti. Sono da abolire ogni tipo di snack dolce o salato e qualsiasi tipo di bevanda alcolica o gasata.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico.