Italia

Bonus o indennità Covid 19 per alcuni lavoratori, Inps: domanda online Bonus o indennità Covid 19 per alcuni lavoratori, Inps: domanda online

Roma - L’Inps con una circolare ha annunciato che è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 per alcune categorie di lavoratori autonomi (titolari di rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ecc.) e per collaboratori coordinati e continuativi, che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano l’attività nei comuni dichiarati “zona rossa” a causa dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Lombardia e Veneto. La misura di sostegno, introdotta dall’articolo 44-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), prevede l’erogazione di una indennità aggiuntiva rispetto alle eventuali già fruite.Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il tutorial (pdf 2,93MB) previsto per le altre indennità Covid-19.