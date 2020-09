Bonus aggiuntivo da 500 euro extra: istruzioni per fare domanda e numero verde

Italia

Roma - Il bonus aggiuntivo da 500 euro al mese annunciato sul sito Inps è rivolto ad alcune categorie di lavoratori che presentano determinati requisiti. Sul sito Inps ci sono tutte le istruzioni per fare la domanda del bonus ma vediamo qui di seguito quali sono i requisiti e cosa serve per fare la domanda del bonus aggiuntivo da 500 euro al mese e per tre mesi all’Inps. Le istruzioni da seguire per i lavoratori di Lombardia e Veneto, che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività o vivevano nella prima zona rossa, sono le stesse previste per le altre indennità Covid 19.Dal 23 settembre è attivo sul portale INPS il servizio online per procedere con la richiesta. Come si legge nella notizia pubblicata il 23 settembre dall’INPS, è disponibile e attivo il servizio online per richiedere il bonus di 500 euro introdotto dall’articolo 44-bis del Decreto Cura Italia e aggiuntivo rispetto alle altre indennità previste dallo stesso decreto e dal DL Rilancio.Maggiore sostegno spetta solo a coloro che, alla data del 23 febbraio, risultavano in attività, o residenti o domiciliati, in alcuni comuni della prima zona rossa indetta all’inizio dell’emergenza coronavirus: Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Regione Veneto: Vo’.Il bonus è richiedibile dal 23 settembre 2020. Ma come si presenta la domanda per avere il bonus da 500 euro al mese e per 3 mesi? Come per tutte le altre indennità Covid 19, il canale per presentare domanda è il portale INPS a cui è possibile accedere nelle modalità che seguono: PIN rilasciato dall’INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). Sul punto è necessario sottolineare che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascerà più il PIN INPS per l’accesso ai servizi, a sostituirlo sarà SPID.Per i lavoratori interessati c’è anche la possibilità di seguire la procedura tramite il Contact Center integrato: numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente); numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).