Berlusconi compie 84 anni, ancora positivo al Covid: compleanno in quarantena

Italia

Milano - Silvio Berlusconi compie 84 anni ma non potrà festeggiare il tragurdo delle 84 candeline. L'ex premier Silvio Berlusconi, alle prese da quasi un mese con il coronavirus si trova in quarantena nella sua villa di Arcore. Il leader di Forza Italia, infatti, è risultato positivo al terzo tampone consecutivo, dopo il ricovero all'ospedale San Raffaele per una polmonite bilaterale, ora si trova in isolamento domiciliare. Assieme al cavaliere, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, anche lei contagiata nelle scorse settimane.Vista la situazione, non sono previsti particolari festeggiamenti, e gli auguri di famigliari e amici dovranno arrivare tramite telefonate e videocollegamenti. Oggi dovrebbe arrivare l'esito di un nuovo tampone, a cui il presidente di Forza Italia si è sottoposto ieri, e chissà che non regali la tanto attesa sorpresa. Se questo tampone sarà negativo, ne servirà però un secondo consecutivo con lo stesso esito per considerare l'ex premier guarito. In ogni caso sarà un altro passo avanti e un ulteriore traguardo dopo la recente vittoria sul Covid.