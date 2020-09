Sicilia

Coronavirus: focolaio a Caltanissetta Coronavirus: focolaio a Caltanissetta

Caltanissetta - Nel seminario vescovile di Caltanissetta sono risultate positive al Coronavirus 6 persone. La notizia è stata confermata dalla direzione strategica dell'Asp. "Il focolaio è stato immediatamente contenuto - ha detto il direttore sanitario dell'Asp Marcella Santino - e sono stati posti in isolamento obbligatorio tutti gli ospiti del seminario. Si sta procedendo alla verifica dei contatti di tutti i positivi. Sono già stati sanificati i locali e abbiamo sottoposto a tampone 60 persone. Dei 6 positivi solo 2 sono sintomatici con scarsa sintomatologia per cui si trovano in isolamento domiciliare.Grande collaborazione da parte del vescovo Mario Russotto e tale sinergia ha consentito di tenere immediatamente sotto controllo la situazione che è sotto monitoraggio continuo".