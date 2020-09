Italia

Bonus Covid da 1.500 euro extra in 3 mesi: ecco a chi spetta Bonus Covid da 1.500 euro extra in 3 mesi: ecco a chi spetta

Roma - Un bonus Covid da 1.500 euro extra in 3 mesi. Si tratta di un bonus aggiuntivo da 500 euro al mese previsto dall’Inps solo per alcune categorie di lavoratori. Lo ha annunciato la circolare n.104 dell’Inps diramata lo scorso 18 settembre 2020. Ma a chi spetta il bonus covid da 1.500 euro in 3 mesi e come si fa la domanda? Ecco cosa spiega la circolare Inps. Il bonus Covid da 1.500 euro extra spetta ad alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, partite IVA e professionisti con cassa in ragione della sospensione delle loro attività lavorative in alcune ex zone rosse d’Italia di Lombardia e Veneto. Vediamo quali sono i requisiti per ottenere il bonus 500 euro Covid extra e come fare domanda.Ma quali sono i requisiti per vare il bonus covida da 1.500 euro extra in 3 mesi? Per il bonus 500 euro extra per tre mesi come indennità Covid a riepilogare i requisiti è proprio la circolare INPS n.104. L’indennità COVID-19 aggiuntiva spetta a: collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata INPS; titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo; liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali; lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.Per avere il bonus 500 euro extra queste categorie di lavoratori devono svolgere l’attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni inseriti nell’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020, quindi nei primi comuni individuati come zone rosse e che sono nella regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. E a ’Vo in Veneto. La domanda per richiedere il bonus Covid da 1.500 euro extra va fatta sul sito Inps.