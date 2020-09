Incidente sulla ex Sp 17 a Vittoria: ferito centauro FOTO

Cronaca

Vittoria - Incidente stradale oggi pomeriggio a Vittoria. Secondo le prime informazioni un centauro che viaggiava a bordo di uno scooter, un TMax Yamaha, per cause ancora in corso di accertamento è finito rovinosamente a terra lungo la ex Sp17. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il centauro al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Pare che nell'impatto col suolo il centauro ha riportato lievi lesioni alle gambe.La Polizia Locale sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e capire se si è trattato di un incidente autonomo o sia legato ad un impatto o ad una manovra azzardata con un'auto. (Foto Assenza)