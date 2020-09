Vittoria e i fatti di cronaca accaduti di recente in città

Attualità

Vittoria - “Alla luce dei recenti fatti di cronaca accaduti in città, riteniamo sia doveroso intervenire sulla questione riguardante la sicurezza e l’ordine pubblico, al fine di tutelare ciascun cittadino nonché gli operatori commerciali che, con le vetrine dei propri negozi e con una intensa e vivace movida animata da pub e ristoranti, lavorano ogni giorno per offrire ai visitatori l’immagine di Vittoria come città accogliente”. E’ il presidente della sezione cittadina di Confcommercio, Gregorio Lenzo, ad affermarlo evidenziando che, di solito, “l’insicurezza nelle città è prodotta da una complessità di fattori, tra cui rientra anche il modo in cui nella stessa città gli spazi urbani sono curati e gestiti.Basti pensare a quanto può influire sulla percezione di insicurezza il fenomeno del degrado urbano”. “È la famosa teoria – continua Lenzo – dei “vetri rotti”, secondo la quale gli aspetti degradati di un ambiente, come appunto i vetri rotti di un’abitazione, generano sensazioni di vulnerabilità. La mancanza di cura degli spazi urbani, come ad esempio una scarsa illuminazione di vie e piazze, o una mancanza di decoro, accresce questo sentimento di insicurezza. E’ proprio per questo motivo che, come associazione di categoria, nell’interesse della promozione e dello sviluppo economico della città, chiediamo di intervenire con urgenza a riqualificare i vari siti presenti in città, eliminando fattori di marginalità e di esclusione sociale e promuovendo sempre più il rispetto della legalità.Dobbiamo farlo attraverso un progetto con un’unica cabina di regia partendo dalla idea di una sicurezza aperta e condivisa, alla cui attuazione concorrono soggetti diversi, dallo Stato agli enti territoriali, dai cittadini singoli o organizzati, alle realtà associative e locali, dalle scuole con le agenzie educative ai soggetti economici della città. C’è sempre maggiore consapevolezza sul fatto che non è possibile promuovere strategie finalizzate a migliorare la sicurezza che siano efficaci e durevoli se non in forme condivise e sinergiche con tutte le componenti della comunità locale vittoriese. In più di un’occasione abbiamo sollecitato l’amministrazione sull’ordine pubblico e la sicurezza e su una presenza maggiore di tutte le autorità preposte in città e lo faremo ogni qualvolta riterremo che determinati fenomeni rischino di minare le basi della coesione civile convinti che Vittoria meriti di essere conosciuta come città vivace, intraprendente, laboriosa e volitiva”.Un’altra priorità è rappresentata dalla frazione rivierasca di Scoglitti “che – precisa Lenzo – deve continuare ad essere appetibile anche ai turisti del mese di settembre, e non solo, mantenendo e prolungando i servizi di fruizione delle spiagge come le pedane di accesso, i cestini per l’immondizia, specialmente in prossimità delle strutture recettive. Sicuramente, per poter parlare di destagionalizzazione a Scoglitti, lo si dovrà fare con la nuova amministrazione comunale. Auspichiamo, ad ogni modo, che possa esserci anche adesso sempre vicinanza a chi, come gli operatori alberghieri, hanno dovuto subire gli effetti Covid di una stagione estiva anomala e partita in netto ritardo”.