Attualità

Coronavirus, 103 in provincia di Ragusa 95 in isolamento domiciliare: ecco dove

Ragusa - Sono 103 in totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa, 95 in isolamento domiciliare e 8 ricoverati in ospedale. Al momento all'Ompa di Ragusa sono ricoverati 6 pazienti Covid, 5 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva. Tre i nuovi positivi ricoverati ieri, due di Ragusa e uno di Caltagirone. A questi si aggiungono altri due positivi al Covid 19 ricoverati nelle scorse settimane all’ospedale San Marco di Catania.Ma vediamo nel dettaglio il numero dei positivi nei singoli Comuni della provincia iblea: 45 a Ragusa, 20 a Vittoria, 9 a Modica, 7 a Santa Croce Camerina, 6 a Scicli, 2 a Ispica, 2 a Comiso, 2 a Pozzallo, 1 a Chiaramonte Gulfi e 1 a Monterosso Almo. Il numero più elevato dei contagiati è a Ragusa seguito da Vittoria.