11 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ragusa: 102 in Sicilia

Ragusa - Undici nuovi contagiati Covid 19 in Provincia di ragusa. Fanno parte dei 102 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, secondo il Bollettino del Ministero della Salute. Il dato che però può preoccupare è il continuo aumento dei ricoverati: l’ultimo dato di oggi parla di 294 persone in ospedale contro le 268 del giorno prima, e cresce anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: ora sono 15 (erano 14). I nuovi 102 positivi al Covid 19 in Sicilia sono distribuiti così nelle varie province siciliane: a Palermo 62, aCatania con 12, a Caltanissetta 11, a Ragusa 11,a Trapani 5, a Messina 1, Enna, Siracusa e Agrigento con zero nuovi casi.Il bilancio delle ultime 24 ore parla anche di un altro morto e il numero complessivo delle vittime di coronavirus in Sicilia è ora salito a 309 su 6785 casi totali dall’inizio della pandemia. Ci sono anche 17 persone guarite, mentre in isolamento domiciliare vi sono 2434 persone. Solo 2414 i tamponi effettuati, un dato piuttosto basso rispetto alla media dell’ultima settimana. La vittima è una donna di 86 anni morta a Siracusa.