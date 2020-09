San Michele Arcangelo Santo Patrono della Polizia di Stato a Ragusa

Appuntamenti

Ragusa - La Polizia di Stato festeggerà domani il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. Nell’occasione avrà luogo una celebrazione eucaristica che sarà celebrata alle ore 11.30 presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, officiata da S. E. Monsignor Carmelo Cuttitta, Vescovo della Diocesi di Ragusa, unitamente al Cappellano della Polizia di Stato per la provincia padre Giuseppe Ramondazzo. Saranno presenti le massime autorità civili e militari della provincia ed una ridotta rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato in ossequio all’attuale quadro normativo relativo alle misure di contenimento per la gestione dell’epidemia da COVID- 19, che impone criteri di massima garanzia della tutela del personale e dei cittadini che intervengono.Per tali ragioni, non potrà essere riproposta la tradizione del “family day”; presso la “Sala F. Raciti”, saranno consegnati dal Questore di Ragusa Giusi Agnello alcuni importanti riconoscimenti ed attestati per lodevole servizio al personale della Polizia di Stato che si è distinto in particolari servizi.