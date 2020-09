Sicilia

Mazzarrone - Incidente autonomo ieri sera sulla strada che da Sperlinga va verso Mazzarrone. Un trattore con carrello per cause in corso di accertamento si è ribaltato su un lato. Fortunatamente non ci sono stati feriti. La strada è rimasta chiusa in entrame le direzione fino alla rimozione del carrello e del trattore. (Foto Assenza)