Valle dell'Ippari a Vittoria, Sallemi: patrimonio storico da valoriozzare

Vittoria - Un grande percorso turistico che va dal centro storico di Vittoria sino alla Valle dell’Ippari. E’ questo il progetto del candidato a sindaco Salvo Sallemi che, con il candidato al consiglio comunale per Diventerà Bellissima Giuseppe Gatto, ha girato una clip video sui luoghi che, nel programma amministrativo proposto alla città, dovranno essere valorizzati. “Ringrazio Giuseppe Gatto per il tour nella storia di Vittoria – dice Sallemi -. Abbiamo già 4,5 milioni di euro di finanziamenti, quelli del Gal ottenuti nel corso dell’amministrazione Moscato, per creare, sistemare e valorizzare la Valle dell’Ippari.Cosa vogliamo fare? Innanzitutto ricollegare la vallata con il centro storico riprendendo le antiche vie già esistenti, inserire una cartellonistica adeguata, delimitare i sentieri e realizzare percorsi ciclo pedonali”. “Abbiamo un tesoro di inestimabile bellezza che è stato abbandonato per 40 anni da una politica miope. Da piazza Enriquez realizzeremo un percorso che porterà sino alla Chiesa di Santa Rosalia, la prima chiesa sorta nel 1500 nel territorio dove poi sorgerà Vittoria. Un reperto storico di grande valore adesso abbandonato, pieno di erbacce, inaccessibile e che giace tra i rifiuti. Questo è inaccettabile!” “Ci sono già i finanziamenti e dobbiamo subito renderli esecutivi per ridare ai vittoriesi e ai turisti un patrimonio storico e naturale importantissimo.Penso anche alla necropoli: anch’essa sarà un sito di interesse con una pulizia accurata e profonda, una cartellonistica con qr code che rimanderanno a video e contenuti esplicativi in tutte le lingue, una promozione forte ed efficace del territorio”. “Se dobbiamo dare un orizzonte alla città non può essere altro che quello della valorizzazione dell’agricoltura, dell’enogastronomia, del turismo, della cura delle bellezze storiche e naturali. E la Valle dell’Ippari coniuga pienamente le origini della città e la voglia di futuro che abbiamo”.