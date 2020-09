Moda e spettacolo

Gianni Morandi a Milazzo: ho mangiato un arancino e adesso mi butto sul cannolo Gianni Morandi a Milazzo: ho mangiato un arancino e adesso mi butto sul cannolo

Galllery

Milazzo - Gianni Morandi in vacanza in Sicilia posta sul suo profilo Facebook le foto con le varie tappe siciliane. “Ho appena mangiato un ottimo arancino, adesso mi butto sul cannolo”. E’ il commento di un post corredato di foto pubblicato oggi, 27 settembre, da Gianni Morandi a Milazzo. “Cassate e cannoli, - scrive Morandi - in Sicilia sono maestri nella preparazione dei dolci”. Ieri il famoso cantante aveva pubblicato sempre su facebook una foto con quasto commento. “Un paio di giorni fa, a Palermo, a casa di Salvo, è arrivata questa ricciola di più di venti chili.C’erano un po’ di suoi amici, invitati a cena, ma soprattutto c’erano un paio di cuochi che l’hanno aperta, pulita, trattata, sfilettata e cucinata in maniera divina. Dopo due ore circa, erano rimaste solo le lische e molte bottiglie vuote...”. Le foto postate su facebook sono scattate dalla moglie Anna.