Ballando con le stelle, Elisa Isoardi balla una sensuale rumba in un assolo

Roma - Ha ballato da sola Elisa Isoardi. Nella seconda puntata di 'Ballando con le stelle', la conduttrice televisiva si è esibita in un assolo. Nessun ballerino infatti ha preso il posto di Raimondo Todaro che, operato d'urgenza, non ha potuto partecipare al programma. Elisa Isoardi si è esibita in una sensuale rumba sulle note di 'E dimmi che non vuoi morire' sotto gli occhi del suo insegnante collegato sullo schermo. "Eccomi, appena finita la performance!Ho cercato di fare del mio meglio e ci ho messo tutta me stessa...", ha scritto in un post su Instagram la conduttrice.