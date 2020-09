Mario Incudine con Affacciabedda in concerto a Scicli

Appuntamenti

Scicli - A Scicli l’estate non finisce mai. E con essa gli appuntamenti culturali. Il 4 ottobre, a partire dalle 22, in via Mormina Penna, con prosieguo fino al chiostro del carmine, concerto itinerante di Mario Incudine intitolato “Affacciabedda”. “Una itineranza amorosa -annuncia il cantautore siciliano-, un’innovazione che s’innesta nella tradizione della serenata in cui il cantore rivolge il proprio canto d’amore non alla donna amata ma a una platea che godrà del ricco repertorio della serenata della tradizione.Dal 9 al 12 ottobre a Villa Penna e a Palazzo Spadaro il ClarinestFest proposto dall’associazione Musicarte, e consistente in una serie di concerti e masterclass, con un doppio concerto finale.