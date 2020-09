Tecnologie

WhatsApp: arrivano foto e messaggi a tempo: si autodistruggono

Le novità su WhatsApp continuano. In ultimo in ordine di tempo c’è la funzione che permetterà di cancellare foto e video a tempo,ma vediamo bene come funziona. La novità è stata annunciata su Twitter dagli esperti di WABetaInfo. Secondo gli insider di WhatsApp, con il prossimo aggiornamento si potranno inviare Foto, Video e GIF a tempo, ossia si potrà avere accesso a questi contenuti solamente a tempo illimitato. Ovviamente chiunque potrà provare tutte queste novità nella versione Beta di WhatsApp, reperibile direttamente da App Store o Play Store. Andiamo quindi a vedere tutte le novità presentate dal nuovo aggiornamento.Nella versione 2.20.201.6 di WhatsApp Beta per Android i soliti di WABetaInfo hanno scovato nuovi riferimenti sulla funzionalità per l’accesso a tempo dei contenuti multimediali: tra i riferimenti scovati ci sono anche le immagini presenti in galleria, le quali mostrano la funzionalità per rendere accessibili video, foto e GIF soltanto per una volta. Quando il destinatario lascerà la chat in cui è presente il contenuto, quest’ultimo verrà definitivamente eliminato. La nuova funzione prevede anche un avvertimento per l’utente che ha ricevuto questa tipologia di contenuto accessibile una tantum. Il contenuto eliminato verrà contrassegnato da una descrizione dell’avvenuta eliminazione nella chat.WhatsApp stesso indicherà il file eliminato con la scritta: “questo messaggio è stato eliminato“. Se però vogliamo salvarci il file multimediale a tempo, sarà possibile aggirare l’eliminazione automatica. Infatti grazie ad un semplice screenshot si potrà salvare il file a tempo nella galleria. Anche se questa funzione potrebbe essere limitata da WhatsApp stesso. Infatti l’app di messaggistica potrebbe aggiungere funzione di rilevamento che blocca la possibilità di fare screenshot. Ad oggi non si sa ancora quando verrà rilasciato l’aggiornamento, infatti i file multimediali a tempo sono ancora in fase di sperimentazione. Inoltre già al rilascio questa modalità potrebbe subire delle modifiche.Come al solito è molto difficile dire quando verrà distribuita questa funzionalità a livello pubblico. Presumiamo che il debutto avverrà prima sul canale di beta testing ufficiale di WhatsApp per Android. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi.