Maltempo in Sicilia, allerta gialla: temporali anche a Ragusa

Ragusa - Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani, 27 settembre, un’allerta meteo gialla in tutta l’isola. “Da domani per 18-24 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica locali grandinate e forti raffiche di vento. si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio. mareggiate lungo le coste esposte”.Diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.