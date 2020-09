Come rendere piÃ¹ leggera la bolletta del gas

Italia

Una spesa periodica con cui tutti devono confrontarsi è quella legata alla fornitura del gas. Un elemento prezioso, che permette di usufruire di una casa sempre calda e confortevole. Analizzare le offerte del mercato, il fabbisogno dell’utenza, le abitudini di consumo e intervenire per modificare alcuni comportamenti permette di aspirare a un più alto livello di risparmio. Un vantaggio che ha conseguenze positive sull’economia familiare. I costi connessi alla fornitura del gas all’interno di un’abitazione possono raggiungere soglie considerevoli se non si seguono i giusti accorgimenti. Ecco perché può essere importante, a livello personale o familiare, comprendere come poter ottimizzare al massimo questa voce di spesa periodica. È essenziale attuare una strategia che permetta di ridurre il più possibile i propri consumi. A questo proposito, può essere utile orientarsi verso i prezzi concorrenziali promossi dal mercato libero, che a differenza di quello tutelato permette ai fornitori di fissare i costi liberamente, senza il vincolo di un ente garante. Sarà quindi determinante scegliere un fornitore in grado di proporre tariffe convenienti per qualsiasi realtà familiare. Le offerte gas per la casa di Sorgenia, per esempio, permettono all’utente di pagare esclusivamente quanto consumato e di risparmiare annualmente fino a 230 euro.I vantaggi di pagare la bolletta del gas online. Con Next Energy Gas Sorgenia promuove anche la gestione digitale delle spese. È possibile infatti pagare le bollette online tramite RID, un metodo che permette di risparmiare rispetto alle procedure di pagamento tradizionali e di delegare l’addebito delle fatture direttamente al fornitore. Un’incombenza da cui l’utente è sollevato anche optando per il pagamento tramite carta di credito, altra possibilità messa a disposizione da Sorgenia per gli utenti dei circuiti Visa e Mastercard.Infine, è possibile procedere al pagamento anche tramite PayPal: un’esclusiva che Sorgenia ha deciso di mettere a disposizione degli utenti anche per la velocità che da sempre contraddistingue il servizio di questo istituto di credito.Bolletta del gas: analisi, manutenzione e consigli per ottimizzare i consumi Ovviamente, per rendere più leggera la bolletta del gas sarà altrettanto fondamentale adottare comportamenti virtuosi da tenere nel corso della propria routine quotidiana. Gli interventi e gli accorgimenti da attuare per assicurarsi un risparmio importante a lungo termine sono numerosi. Per esempio, un aspetto molto importante è quello relativo agli infissi. Dotare la propria abitazione di infissi moderni, a doppi o tripli vetri, permette di limitare la dispersione del calore dagli ambienti. In aggiunta, anche l’uso corretto delle valvole termostatiche può essere di aiuto per ottimizzare il riscaldamento. Questi dispositivi si caratterizzano infatti per la loro capacità di stabilizzare la richiesta di acqua calda da parte del termosifone in funzione delle necessità di utilizzo. In questo modo si potranno mettere in funzione solo i termosifoni di cui si ha effettivamente necessità, andando ad abbattere in maniera sostanziale il consumo di gas relativo al riscaldamento della propria abitazione.Si ricorda che a partire dal 2012 l’installazione delle valvole è stata resa obbligatoria all’interno di condomini con riscaldamento centralizzato. Tuttavia, visto i grandi benefici che sono in grado di portare, il loro uso è consigliato anche in quelle tipologie di abitazione non soggette a vincoli legislativi. Molto importante è anche la regolazione della temperatura all’interno dell’abitazione. In inverno è sufficiente diminuire la temperatura di un 1 solo grado centigrado per abbattere sensibilmente il consumo della caldaia. Gioca un ruolo determinante anche la manutenzione degli impianti, che deve essere effettuata con regolarità, rispettando gli obblighi di legge. In questo modo, sarà possibile assicurarsi di disporre di una caldaia sempre performante, in grado di garantire consumi ottimali.Modificare le proprie abitudini quotidiane se necessario, apportare migliorie e svolgere controlli periodici contribuiscono dunque ad aumentare ulteriormente il risparmio sulla bolletta del gas già garantito optando per offerte come quelle di Sorgenia, pensate per soddisfare le esigenze domestiche più diverse.