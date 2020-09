Pozzallo, sindaco: nessun anziano pozzallese morto per Covid a Catania

Attualità

Pozzallo - Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, smentisce una notizia apparsa ieri su un giornale online sulla presunta morte per COVID-19 di un anziano pozzallese all'ospedale San Marco di Catania. “Da nostri controlli effettuati, - dice il sindaco Ammatuna - non ci risulta che il deceduto fosse un cittadino di Pozzallo e nessun ricoverato in ospedale”.