WhatsApp Web non carica il codice QR: cambiare browser o aggiornare browser?

WhatsApp Web ed il suo uso diventato molto frequente negli ultimi mesi vanta anche molte piccole problematiche che però si possono risolvere velocemente. Tra queste c’è quella del codice QR che non carica. Spesso infatti capita che nella schermata iniziale in cui viene generato il QR code univoco: il codice QR generato non viene caricato o il codice QR viene caricato ma risulta impossibile scansionarlo sul proprio smartphone. Ma cosa bisogna fare per risolvere il problema? Per risolvere il problema occorre cancellare i cookie e la cache del browser. Ma vediamo nel dettaglio cosa fare. Il primo passo per tentare di risolvere la situazione è quello di fare pulizia dei cookies del browser: i cookie sono dei gettoni identificativi che vengono utilizzati dai siti web per archiviare e recuperare informazioni sul nostro PC.Queste informazioni sono a tutti gli effetti un’autorizzazione di accesso nei confronti dei server di WhatsApp, i quali una volta confermata la nostra identità si “ricorderanno” del nostro computer, dando accesso al servizio senza dover scansionare nuovamente un nuovo codice QR. Ogni browser offre la possibilità di poter svuotare la cache ed eliminare i cookie, ed i due browser più utilizzati al mondo sono Safari e Google Chrome, pertanto la nostra guida si concentrerà su di essi. Su Google Chrome bisogna andare sull’icona dei tre pallini in alto a destra, e navigare in Altri Strumenti > Cancella dati di navigazione.Possiamo scegliere l’intervallo di tempo relativi ai dati da eliminare, oppure possiamo decidere di fare piazza pulita selezionando Tutto. Selezioniamo anche le caselle Cookie e altri dati dei siti e immagini e file memorizzati nella cache prima di procedere su Cancella dati e voilà, il gioco è fatto. Su Safari invece andiamo in Impostazioni > Safari > Cancella dati siti web e cronologia per poter eliminare tutti i dati di navigazione. Se invece desideriamo soltanto cancellare i cookie senza eliminare la cronologia, allora dovremo andare in Impostazioni > Safari > Avanzate > Dati dei siti web e premere il pulsante Rimuovi tutti i dati dei siti web. Altra soluzione quando WhatsApp Web non carica il codice Qr può essere legata al browser.Ma bisogna cambiare browser o aggiornare browser? Può sembrare banale, ma spesso cambiare il browser utilizzato può risolvere il problema, se WhatsApp Web non carica il codice QR. Se stiamo utilizzando Google Chrome proviamo ad aprire l’indirizzo Web.WhatsApp.com in un browser alternativo come Firefox, Microsoft Edge o Safari, quindi proviamo a scansionare il codice QR con il nostro smartphone. In modo simile, la soluzione potrebbe essere quella di aggiornare il browser all’ultimo update disponibile: controllate sempre che abbiate scaricata la versione più recente del software, e non dovreste più avere problemi.